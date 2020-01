Diese GÖTTINNEN sind laute, selbstbestimmte Frauen*, die ihre Weiblichkeit feiern, ohne sie einem starren Bild von „Sexyness“ anzupassen. In skulpturalen Kostümen verhandeln vier Schlagzeugerinnen des Ensemble Rot aus Freiburg und vier Performancekünstler*innen aus Stuttgart mythologische Darstellungen von weiblichen Gottheiten, kulturgeschichtliche Entwicklungen von Frauenbildern und erotische Fantasien von heute. Welche Rollenklischees werden in unserer Gesellschaft propagiert? Und was kann man diesen entgegensetzen?

Das Ensemble Rot erweitert die Neue Musik-Szene konsequent um weibliche und sehr körperliche Perspektiven, die Künstlerin Justyna Koeke gestaltet Bühne, Kostüme und führt Regie. GÖTTINNEN ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ausschließlich weiblicher Künstlerinnen.

Gefördert durch den Innovationsfonds Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Karin-Abt-Straubinger-Stiftung und den Deutschen Musikrat.