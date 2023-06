Die Intendantin der Burgfestspiele Jagsthausen gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Burgfestspiele.

Sie werden in die Schneiderwerkstatt und den Fundus geführt, erfahren dabei interessante Details über das Gebäude Götzenburg, die Herausforderungen der Arbeit, das Stück sowie den Alltag während der Festspiele.Sie sehen danach das Stück Götz von Berlichingen:Götz von Berlichingen steht in Fehde mit dem Bischof von Bamberg. Er nimmt Weislingen, seinen ehemaligen Jugendfreund und Berater des Bischofs, gefangen. Götz überzeugt Weislingen, sich mit ihm auf die Seite der Fürstengegner zu stellen. Doch bei einem erneuten Besuch am Hofe in Bamberg gerät Weislingen in den Bann der schönen Adelheid von Walldorf und verrät Götz erneut. Gleichzeitig erheben sich die Bauern.Der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit – aktuell wie nie! Erleben Sie ein packendes, klassisches Schauspiel in der einzigartigen Kulisse der Götzenburg!

18:00-19:00 Uhr: Führung mit der IntendantinDanach freie Zeit mit der Möglichkeit zum Abendessen.20:30 Uhr: Beginn der Vorstellung22:30 Uhr: Ende der Vorstellung