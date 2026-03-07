Burgfestspiele Jagsthausen: Götz von Berlichingen

Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen

Götz von Berlichingen steht in Fehde mit dem Bischof von Bamberg.

Er nimmt Weislingen, seinen ehemaligen Jugendfreund und Berater des Bischofs, gefangen. Götz überzeugt Weislingen, sich mit ihm auf die Seite der Fürstengegner zu stellen. Doch bei einem erneuten Besuch am Hofe in Bamberg gerät Weislingen in den Bann der schönen Adelheid von Walldorf und verrät Götz erneut. Gleichzeitig erheben sich die Bauern…

Der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit – aktuell wie nie! Erleben Sie ein packendes, klassisches Schauspiel in der einzigartigen Kulisse der Götzenburg!

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Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

Burg Götzenburg Jagsthausen Schloßstraße 20, 74249 Jagsthausen
Theater & Bühne
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