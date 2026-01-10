GÜNER YASEMIN BALCI Heimatland

Lesung und Gespräch mit der Autorin

In „Heimatland – Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie“ (Piper Verlag 2025) erzählt Güner Yasemin Balci von ihrem Weg aus Berlin-Neukölln, von Herkunft und Identität, Selbstbehauptung und dem Ringen um Freiheit.

Die Journalistin, Schriftstellerin und Filmemacherin verbindet persönliche Erfahrungen mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Toleranz, Integration und demokratische Werte.

Seit 2020 ist Balci Integrationsbeauftragte von Neukölln; für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Tolerantia Award 2024.

Moderation: Andrea Maier