Günther H. Oettinger: Frieden, Werte, wirtschaftliche Stärke - eine Agenda 2030 für Deutschland und Europa

Günther H. Oettinger, geboren am 15. Oktober 1953 in Stuttgart. Aufgewachsen ist er in Ditzingen, wo er die Volksschule besuchte. Gymnasium und Abitur im Korntal, Studium der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaft in Tübingen. Dort machte er sein Erstes juristisches Staatsexamen, war wissenschaftliche Hilfskraft an einem juristischen Lehrstuhl und bestand Anfang 1982 das Zweite juristische Staatsexamen. Oettinger war Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg von April 1984 bis Februar 2010, von Januar 1991 bis April 2005 war er Vorsitzender der CDU- Landtagsfraktion, von April 2005 bis Februar 2010 war er Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Er war Mitglied der Europäischen Kommission von Februar 2010 bis Ende November 2019, 2014 auch Vizepräsident. Seine Zuständigkeit war zunächst Energie, dann Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, zuletzt Haushalt und Personal. Heute ist Oettinger Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg und Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten. Im Ehrenamt ist er Präsident von United Europe e.V. und der EBS Universität in Wiesbaden und Oestrich-Winkel.