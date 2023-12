Günther Sommer: "Lemmy a Bob" - Bilder, Assemblagen und Bücher zur Rock-Kultur

Begrüßung: Veronika Lenzing, Stadtbibliothek Reutlingen

Buchvorstellung: Günther Sommer und Armin Elhardt

Im Anschluss Empfang

Günther Sommer zeigt in dieser Ausstellung Bilder, Assemblagen und Bücher die sich mit Rock-Musik und deren Stars beschäftigen. Präsentiert wird außerdem das Prosa-Heft "MONOmental" der Edition Wuz von Günther Sommer und Armin Elhardt.

Formal erscheinen Sommers Bildfiguren verwandt mit der archaischen Formensprache von afrikanischen Idol-Figuren, die er in realitätsnahe Jetzt-Zeit-Figuren transformiert. Seine Figuren - auch die Köpfe und Portraits - sind einbezogen in ein Ambiente des Scheins und der Imagination, in ein Ambiente zwischen Traumwelt und Realität

Elhardts Texte sind angesiedelt zwischen dem Münchner Humoristen Karl Valentin und einem morgendländischen Märchenerzähler am Hofe eines Kalifen. Zwischen bissig-sarkastischer Gesellschaftkritik und ausbordender Fabulierlust, der auch das Schwindeln vertraut ist, breitet er seinen poetischen Teppich aus, an dem auch ein wenig seine Leitsterne Jean Paul Richter, Christoph Martin Wieland und Arno Schmidt mit gewebt haben.