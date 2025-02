Produzentengalerie Pupille e.V.

Peter-Rosegger-Str.97 , 72762 Reutlingen

Günther Sommer

Rituale? Rituale!

Bilder - Assemblagen – Bücher

So 16.02. – So 09.03.2025

Vernissage: Sonntag, So 16.2.25, um 11 Uhr

Einführung: Barbara Berger

Musikalische Begleitung: Horse Mountain

Öffnungszeiten: Fr. & So. 14 – 17 Uhr

Günther Sommer sieht seine figürlichen Bilder, Assemblagen und Bücher in Relation zur Literatur, zumal sie häufig inhaltliche Fragestellungen ausgewählter Theaterprojekte bearbeiten. Seine Bild-Inszenierungen und Interpretationen schaffen imaginäre Räume mit Sinn für Theatralik, die Figuren darin sind einbezogen in ein Ambiente des Scheins und der Imagination, integriert in eine multikulturelle Zirkuswelt, eine Kirmes-Welt, eine Labyrinth-Welt des Märchens, eine Welt des Dschungels oder auch des Westerns – in Sommers Bildern von gleichwertiger Bedeutung – Zwischenwelten, imaginäre Welten…