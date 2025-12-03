Günther Weber

In Webers persönlicher Geschichten- und Anekdotensammlung spiegelt sich das Erleben einer ganzen Generation.

Die Kinderjahre in Kleinstadt und Handwerkerhaushalt atmen die beklemmende Atmosphäre der 1960er-Jahre. Kein Wunder, folgen ihnen die Aufmüpfigkeit, die Absage an alles Spießige und Maßregelnde: der trotzig frühe Abschied aus dem Gymnasium, die abenteuerliche und lebensprägende Reise durch Ostafrika zu den Quellen des Nils und das Engagement als Brigadist für die sandinistische Revolution in Nicaragua. Als sich in den 80er Jahren die Idee selbstverwalteter Betriebe verbreitet, gründen Günther und sein Bruder Helmut die Kollektivbäckerei in Winnenden und gehen, kurz bevor es ihnen langweilig wird, eigene Wege. Ab 1997 ist für Günne Weber der Holzofen in Loretto der Chef.