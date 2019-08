Tag des offenen Denkmals im Alamannenmuseum

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, der dieses Jahr unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" steht, ist das Alamannenmuseum ebenfalls bei freiem Eintritt zu besichtigen. Von 14-17 Uhr ist auch die benachbarte Nikolauskapelle geöffnet. Um 15 Uhr findet eine Sonderführung im Museum und in der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz geförderten Sonderausstellung „Rom vor der Haustür“ statt, bei der die an der Ausstellung beteiligten Schüler einen Einblick in das Projekt und die Ausstellung geben.