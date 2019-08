Brettchenwebkurs

Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, bietet das Alamannenmuseum einen Grundkurs im Brettchenweben unter der Leitung von Daniela Bittner an, der Grundkenntnisse in dieser Webkunst des frühen Mittelalters vermittelt. Jeder Teilnehmer webt schließlich ein Band nach eigenem Entwurf. Der Anmeldeschluss ist am 13. Oktober.