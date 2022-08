(G)eschichten des Kolonialismus

Unterschiedliche Geschichten führen zu unterschiedlichen Meinungen und diese prägen unsere Sichtweisen.

Neue Informationen führen zu Veränderungen dieser Sichtweisen und einer Erneuerung altbekannter Muster, was wir bspw. bei der Umbenennung von Straßennamen und Apotheken beobachten. Wir können wir es schaffen, dass diese neuen Blickwinkel nicht zu Spaltungen in unserer Gesellschaft führen? Wie kann mit diesen Konflikten konstruktiv umgegangen werden? In diesem Praxisworkshop gibt es viele Impulse, gemeinsame Reflexion und Raum für Austausch, ebenso wie konkrete Handlungsoptionen.