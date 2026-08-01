"bühne frei...": JKO - "Strings meet Harp"

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 steht das Junge Kammerorchester Tauber-Franken für innovative Konzertideen, indem es in jedem Jahr ein neues Soloinstrument in sein Konzertprogramm integriert.

Mit „Strings meet Harp“ feiert das Ensemble nicht nur ein erfolgreiches Jahrzehnt voller Musik und Zusammenhalt innerhalb des Orchesters, sondern freut sich bereits auf die kommenden Jahre – mit neuen Stücken, jungen Talenten und natürlich großer Spielfreude.

Als Solistin ist im Jubiläumsjahr die junge Harfenistin Charlotte Bommas zu erleben, die ihr Können bereits vor einem internationalen Publikum unter Beweis stellen konnte. Mit technischer Brillanz und großem musikalischen Feingefühl verleiht sie dem Programm eine faszinierende Leichtigkeit. Gemeinsam mit dem JKO interpretiert sie unter anderem Claude Debussys „Danse sacrée et danse profane“. Das anspruchsvolle Werk zeigt die chromatische Harfe in all ihrer Ausdruckskraft.

Im weiteren Verlauf des Abends spannt das junge Orchester einen weiten stilistischen Bogen – von der feinen Verspieltheit in Fanny Hensels Streichquartett in Es-Dur über die emotionale Klangwelt des Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Sinfonie bis zur lyrischen Serenade für Streicher von Mieczysław Karłowicz ist dem Publikum eine breite Melodienpalette geboten und verspricht einen unvergesslichen festlichen Konzertabend.

Leitung: Thomas Conrad; Solistin: Charlotte Bommas (Harfe)