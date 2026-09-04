"bühne frei...": Michael Schütz - "ABBA, Queen und Harry Potter"

Wenn man an Orgelmusik denkt, kommt einem natürlich zuerst Johann Sebastian Bach in den Sinn. Der Berliner Kirchenmusiker Michael Schütz beschreitet jedoch neue Pfade:

Er präsentiert Pop, Rock und Filmmusik auf der Orgel in der Lauffener Regiswindiskirche. Für Schütz ist dies weit mehr als nur ein Konzert: „Ich möchte den Zuhörern zeigen, wie Musik eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben herstellen kann und durch die besondere Atmosphäre von Kirchenraum und Orgelklang eine innere Beziehung zur Kirche ermöglichen.“

“Dancing Queen” und “We Are The Champions“ laden zum Mitsingen ein, “Imagine“ verweist auf die Hoffnung des menschlichen Daseins, und die magische Atmosphäre von Harry Potter oder James Bond lässt Helden wieder auferstehen. Deep Purple, Sting, Piraten der Karibik: Epochale Klassiker auf der Orgel. Das Programm ist geeignet für Jung und Alt, Orgelfreunde und Kulturbegeisterte, Christen und kirchenferne Menschen.

Michael Schütz ist der Beauftragte für Popularmusik der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Er lehrte Popularmusik an der Universität der Künste Berlin und ist als Komponist für verschiedene Verlage tätig. Seine Konzerttätigkeit führte ihn durch Deutschland, in verschiedene europäische Länder sowie nach Israel und in die USA, einschließlich der Carnegie Hall in New York.