"bühne frei...": Zucchini Sistaz - "Falsche Wimpern - Echte Musik"

Um es gleich vorab zu sagen: Ein Abend mit den ZUCCHINI SISTAZ ist weit mehr als ein gewöhnliches Konzert.

Mit pointierten Moderationen präsentieren die Musikerinnen eine mitreißende Bühnenshow aus neu arrangierten Swing-Klassikern und eigenen, brillant geschriebenen Songs im Stil der 20er bis 50er Jahre. In ihrem vierten Bühnenprogramm „Falsche Wimpern – Echte Musik“ demonstrieren die Sistaz eindrucksvoll, wie man aus drei Musikerinnen eine ganze Big Band macht!

Ihr vielfältiges Repertoire umfasst dabei Swing, Jazz, Chansons und Couplets, präsentiert mit erstklassigem, mehrstimmigem Close-Harmony-Gesang und virtuosem Instrumentalspiel. Jule Balandat setzt am Kontrabass souverän das Fundament, während Tina Werzinger an der Schlaggitarre und Ukulele für den treibenden Rhythmus sorgt. Sinje Schnittker überzeugt nicht nur an der Trompete, sondern bringt unter anderem mit Klarinette, Posaune, Flügelhorn, Akkordeon oder Xylophon viele zusätzliche Klangfarben ins Spiel.

Ihre Qualität und Bühnenpräsenz haben sie auch auf Tourneen mit Größen wie Götz Alsmann, der SWR Big Band, Gerburg Jahnke oder Wildes Holz unter Beweis gestellt. Mit viel Liebe zum Detail, großer Spielfreude und der richtigen Prise Humor verwandeln die ZUCCHINI SISTAZ jeden Abend auf herzerfrischende Art in die Nacht der Nächte. Und zaubern ihrem Publikum ein Lächeln ins Gesicht.