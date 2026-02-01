"bühne frei...": Best of Poetry Slam - "Dichterinnenwettstreit Deluxe"

Von Frauen für Frauen und Männer - moderiert von Elias Raatz.

TEXTE, DIE DIE WELT EROBERN: Gastgeber und Moderator Elias Raatz präsentiert mit dem Dichterinnenwettstreit deluxe im Rahmen der „Starke Frauen“-Reihe des Lauffener Kulturprogramms 2026 die Creme de la Creme der Poetry Slammerinnen aus dem deutschsprachigen Raum in einer unterhaltsamen Show! Der Best of Poetry Slam bietet das Beste aus Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung geballt an einem Abend – leidenschaftlich performt von poesieschleifenden Schreiberlingen, zeilenbiegenden Sprachakrobatinnen und lachmuskeltrainierenden Humorfetischistinnen.

LITERATURSPEKTAKEL DER ANDEREN ART: Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Bühnenautorinnen ihre selbstverfassten Texte live mit vollem Stimm- und Körpereinsatz performen. Die Texte können ganz unterschiedlich sein: lustig, lyrisch, kabarettistisch oder poetisch. Aus dem bunten Themenstrauß picken sich die Dichterinnen im Lauffener Slam die Themen heraus, die sie als Frauen beschäftigen. Mit Humor und Tiefgang sowie einer großen Portion literarischem Talent kämpfen die Auftretenden um die Gunst des Publikums, das entscheiden darf, welche Autorin aus dem Wettbewerb als Siegerin hervorgeht.

Diese Dichterinnen gehen zum Thema „Starke Frauen“ an den Start: Tonia Krupinski (Tübingen), Anna Lisa Azur (Wuppertal), Evelyn Krutsch (Tübingen), Lotta Emilia (München), Special Guest: Bea Herzog (Mainz).