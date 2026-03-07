"bühne frei...": Württembergische Landesbühne Esslingen - "Das Klugscheisserchen"

Tina und Theo Theufel sind zwei Geschwister, die immer alles besser wissen, egal bei welchem Thema!

Vor ein paar Tagen sind sie mit ihrer Familie in ein altes Haus gezogen. Als sie den aufregenden Dachboden in das Deck eines großen Schiffes verwandeln und selbst zu den „Schrecken der sechs Weltmeere“ werden, hören sie aus einer Bücherkiste eine Stimme „Sieben Weltmeere! Es heißt sieben Weltmeere. Nicht sechs.“ Das Klugscheißerchen weiß nämlich ganz viel und alles noch besser als Tina und Theo! Es ist nicht blau, sondern türkis, und nur echte Klugscheißer*innen können es sehen. Wetten, dass Mama und Papa das Klugscheißerchen auch sehen können! Wenn Tina und Theo gewinnen, bekommen sie ein Haustier, wenn nicht, machen sie einen Monat lang Küche und Bad sauer. Aber das Klugscheißerchen macht sowieso nur das, was es will…

Bestsellerautor Marc-Uwe Kling („Das NEINhorn“) hat mit viel Fantasie und Humor eine perfekte Geschichte für alle kleinen und großen Klugscheißer geschrieben. Gelungen ist ihm damit ein lustiger Mix aus Abenteuer, lehrreichen Momenten und Wortwitz – eine warmherzige und freche Familiengeschichte mit Grinse-Garantie!