"bühne frei...": "Hörst du nicht die Bäume rauschen?"

Chorwerke & Poesie von Komponistinnen & Dichterinnen

Das Konzert „Hörst du nicht die Bäume rauschen?“ verbindet Musik und Poesie auf organische Weise: Im Mittelpunkt stehen Komponistinnen wie z.B. Fanny Hensel und Amy Beach, deren Chorwerke von Natur, Leben und Liebe erzählen. Die Natur erscheint dabei nicht nur als äußere Landschaft, sondern auch als inneres Bild für Sehnsucht, Trost und Erneuerung. Ergänzt wird die Musik durch Texte von Dichterinnen wie Mascha Kaléko und Hilde Domin, die in ihren Versen feinsinnig und eindringlich menschliche Erfahrungen verdichten. So entsteht ein Dialog zwischen Klang und Wort, zwischen Musik und Dichtung, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Konzert möchte den Stimmen von Frauen in der Musik und in der Literatur Gehör verschaffen. Es lädt ein, ihnen aufmerksam zu lauschen – und im Rauschen der Bäume, im Gesang der Stimmen und im Nachhall der Worte etwas von der Schönheit und Kraft dieser Werke zu entdecken.

Es musizieren der Chor der Regiswindiskirche, das Frauenensemble Novere aus Heidelberg sowie ein Streichquartett. Das Vokalensemble Novere wurde 2023 gegründet und besteht aus neun jungen Sängerinnen, die u. a. Kirchenmusik studieren sowie der Singschule Cantus Juvenum angehörten. Das Ensemble hat das Ziel, anspruchsvolle A-cappella-Musik der Geschichte und der Gegenwart aufzuführen und neu zu interpretieren.

Leitung: Katharina Linn