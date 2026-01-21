n der Hazienda feiern wir eine stimmungsvolle „Schlagerparty im Sonnenhof“ – mit niemand Geringerem als G.G. Anderson!

Seit Jahrzehnten begeistert der gebürtige Hesse (bürgerlich Gerd Günther Grabowski, 4. Dezember 1949) seine Fans mit eingängigen Melodien und gefühlvollen Texten. Mit über 30 Studioalben, zahllosen Radiohits und seiner unverkennbaren Stimme gehört G.G. Anderson zu den festen Größen des deutschen Schlagers. Seine Songs wie „Sommernacht in Rom“, „Weißt du, was du für mich bist“ oder „Du hast den Teufel geküsst“ sind längst Kult, aufmerksame Sonnenhof-Freunde kennen natürlich "Mama Lorraine".

Es wird ein Abend voller Klassiker, mitreißender Schlagerstimmung und neuer Titel aus seinem autobiografisch geprägten Album „Sieben Leben“ (2024), das mit modernem Sound und ehrlichen Texten bei Fans wie Kritikern sehr gut ankam. Im Anschluss nimmt sich G.G. Anderson gerne Zeit für Fotos und Autogramme.

Unsere DJs übernehmen anschließend das musikalische Zepter – und laden zum Tanzen ein: in der Hazienda, der Dorfdiele und im Almenrausch. Wer mag, genießt in der Pink Flamingo Bar & Lounge einen frischen Cocktail.