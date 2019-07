Gonzo`s "Ausgestöpelt"

Akustikbands, sprich: Bands, die ihr Programm auf rein akustischen Instrumenten darbieten, gibt es in den letzten Jahren sehr viele (wobei hier akustisch nicht zwingend unverstärkt heißen muss!). Aber das, was der Sinsheimer Musiker Michael „Gonzo“ Nowak mit seiner Truppe auf die Bühne bringt, wird wohl selten so zu erleben, bzw. einmalig sein. In Wohnzimmeratmosphäre werden bei gemütlichem Bühnenbild, stimmungsvollem Licht und lockerem Ambiente Songs legendärer Künstler zu erleben sein. Das Erfolgskonzept, die Songs in akustischen Versionen darzubieten sorgt 1989 bis heute für ausverkaufte Konzerthäuser. Ob Eric Clapton oder Rod Steward, ob Nirvana oder Deutsche Interpreten wie Unheilig, Herbert Grönemeyer, Peter Maffay oder Udo Lindenberg…alle werden sie an einem Abend von einer phantastischen Band zelebriert. Die übliche Akustik-Besetzung wird durch klassische Instrumente wie Piano, Violine und Cello unterstützt. Man darf also wirklich gespannt sein, Gänsehaut garantiert!!