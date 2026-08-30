Gabriela Reinwald – Trauma verstehen – Kommunikation und Resilienz stärken

Dieser Vortrag vermittelt einen ersten Einblick in die Zusammenhänge zwischen traumatischen Erlebnissen, Nervensystem, Verhalten und Kommunikation.

Die Teilnehmenden erfahren, wie Trigger und automatische Stressreaktionen Konflikte und Beziehungen beeinflussen und warum Menschen unter Belastung oft anders handeln als beabsichtigt. Die Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation zeigen einen praxisnahen Umgang mit Stress, Ärger, Wut und Angst.

Ziel ist es, mehr Verständnis für sich selbst und andere zu entwickeln und in herausfordernden Situationen handlungsfähiger zu bleiben.