Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten?

Ein Empathieweg vom Ich zum Du

Forum 3 Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart

Durch den Prozess der »wertschätzenden« Kommunikation entdecke ich Muster in meinem Denken, Fühlen und Handeln, die meine Lebenskraft und auch Lebensfreude einschränken. Es ist spannend und erkenntnisreich zugleich, den eigenen Einschränkungen auf die Spur zu kommen und durch die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation spielerisch einen Weg zu finden, hinderliche Denkmuster zu verändern. Ich gestalte eine neue Beziehung zu mir und erhöhe die Begegnungsqualität zum anderen Menschen. Das Modell der GfK wird erlebbar und durch kleine Übungen setzen wir innere Kräfte frei, die neue Begegnungsqualitäten ermöglichen.

Freitag, 13. Oktober, 19.30–22 Uhr

Info

Forum 3 Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten? - 2025-10-13 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten? - 2025-10-13 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten? - 2025-10-13 19:30:00 Outlook iCalendar - Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten? - 2025-10-13 19:30:00 ical

Tags