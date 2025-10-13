Gabriela Reinwald – Willst Du recht haben oder Zukunft gestalten?

Durch den Prozess der »wertschätzenden« Kommunikation entdecke ich Muster in meinem Denken, Fühlen und Handeln, die meine Lebenskraft und auch Lebensfreude einschränken. Es ist spannend und erkenntnisreich zugleich, den eigenen Einschränkungen auf die Spur zu kommen und durch die 4 Schritte der Gewaltfreien Kommunikation spielerisch einen Weg zu finden, hinderliche Denkmuster zu verändern. Ich gestalte eine neue Beziehung zu mir und erhöhe die Begegnungsqualität zum anderen Menschen. Das Modell der GfK wird erlebbar und durch kleine Übungen setzen wir innere Kräfte frei, die neue Begegnungsqualitäten ermöglichen.

Freitag, 13. Oktober, 19.30–22 Uhr