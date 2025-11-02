Die Kabarettistin und Singer-Songwriterin Gabriele Busse ist nicht nur in der veganen Szene ein Geheimtipp, den man nicht verpassen sollte.

Sie begeistert ihr Publikum mit Offenheit, Selbstironie und bösartig-liebevollem Humor. In ihrem Solo-Programm „Auch der Broccoli hat Gefühle“ wird sie ihre Verzweiflung los – über die Sprüche ihres Umfelds, schmelzende Eisberge und über all jene, die sie für extrem halten, weil sie nicht töten lassen will. Auch melancholische Lieder sind Teil des Programms wie auch ihr Stottern, das clownesk zum Improvisieren einlädt. 2017 wurde sie für den Prix Pantheon nominiert. Es erwarten Sie: Veganes Kabarett und neurotische Comedy!