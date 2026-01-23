Gabriele Günther: Autorenlesung 'Helene oder 13 Männer später'

Gabriele Günther wurde 1956 in Fürstenberg/Havel geboren und lebt heute in Großbettlingen.

Nach einer erfolgreichen Laufbahn als Physiotherapeutin und Heilpraktikerin mit eigenen Praxen begann sie im Ruhestand zu schreiben. Ihr literarisches Debüt gab sie 2023 mit dem Roman „Fassadenbrüche“.

Mit „Fassadenbrüche – Und irgendwie geht’s weiter“ setzte sie die Geschichte einfühlsam fort.

Ihren dritten Roman „Helene oder 13 Männer später stellt sie nun bei dieser Lesung mit Musikbegleitung vor. Er ist ein eindrucksvolles Porträt eines Frauenlebens – inspiriert von wahren Begebenheiten. Gabriele Günther schreibt über Menschen in Umbruchsituationen, über innere wie äußere Konflikte – und über die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden.