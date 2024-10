Gabriele Münter. Die große expressionistische Malerin

Anlässlich der Ausstellung im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (12. November 2024 bis 9. Februar 2025).

Gabriele Münter (1877-1962) gilt als herausragende Künstlerin des deutschen Expressionismus. Leuchtende Farbflächen in dunkler Konturierung kennzeichnen ihr Werk. Mit Wassily Kandinsky verband sie eine leidenschaftliche Liebe und die Mitgliedschaft in der Künstlergruppe „Blauer Reiter“.

Von München aus unternahm das Paar Malerausflüge nach Murnau am Staffelsee in den bayrischen Voralpen. Die Villa von Gabriele Münter in Murnau wurde dabei zu einem Treffpunkt der Münchener Avantgarde.

Dr. Martina Kitzing-Bretz M.A., Kunsthistorikerin

Kurs- Nr.: 24224