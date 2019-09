„Es gibt ein Thema, das mich in der zeitgenössischen Kunst besonders interessiert.

Man könnte es als Nahtstelle bezeichnen, die zwischen Wort und Bild verläuft. Eine Naht kann offen sein wie eine Wunde. Ist sie geschlossen, nennt man sie eine Narbe. Das Wort kann Erinnerung heißen, das Bild einen Schatten erzeugen. Gemeinsam können sie eine Höhle erschließen, deren Fülle oder Leere einen fremd-vertrauten Klang erzeugen. Diesen Klang meine ich in den Arbeiten von Gabriele Seeger zu vernehmen.“ (Dr. Velten Wagner, Städtisches Museum Engen & Galerie)

Gabriele Seeger ist 1949 in Überlingen geboren. Nach einem Studium an der Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart (1969–1971) arbeitete sie zunächst an der Münchner Stadtbibliothek und der Bayerischen Staatsbibliothek in München (1971–1976). An der Freien Kunstschule München wandte sie sich der Malerei, Bildhauerei und Keramik zu (1976–1979). Seit 2005 liegt der Schwerpunkt der Künstlerin bei der Malerei. Gabriele Seeger lebt in Reutlingen und Überlingen.

Eröffnung der Ausstellung:

Sonntag, 15. September 2019, 11.00 Uhr

Begrüßung:

Karl Striebel

Einführung:

Clemens Ottnad, Kunsthistoriker

Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg