Wer diese Ausnahmekünstlerin einmal live erlebt hat, weiß, warum sie schon so viele Preise und Auszeichnungen abgesahnt hat. Eine Ausnahmesängerin durch und durch, charismatisch und ihre Songs sind Weltklasse, was sie beim letzten Album, welches (wieder) Grammy nominiert war, wieder bewies.

Bei der Tour stellt Gaby Moreno ihr neues Album "¡Spangled!" vor, das am 4. Oktober 2019 erscheint und eine Kollaboration mit dem amerikanischen Musiker, Komponist, Arrangeur und Produzenten Van Dyke Parks ist – die beiden hatten im Sommer 2018 bereit mit dem gemeinsamen Song "The Immigrants" von sich reden gemacht, der sich kritisch mit der Immigrationspolitik von US-Präsident Donald Trump auseinandersetzte.

"¡Spangled!" enthält neben "The Immigrant" neun weitere Songs, die mehr als ein Jahrhundert Musikgeschichte abdecken, darunter ein Bolero aus Panama, einen Bossa Nova aus Brasilien und die schwermütige Ballade "Across the Borderline" aus dem amerikanischen Südwesten, performt mit Ry Cooder und Jackson Browne.

Als Singer- und Songwriterin stattet Gaby Moreno ihre englisch- und spanisch-sprachigen Songs mit einem liebenswerten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klangfarben und eine schlichte Instrumentierung vereinen sich auf wunderbare Weise und sorgen auf ihren Konzerten für atmosphärische Dichte.

2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest und veröffentlichte schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum „Still the Unknown“. Es begeisterte auf Anhieb Kritiker und Fans. So schrieb der STERN: „Ihre Lieder trägt sie, an Norah Jones und Tori Amos erinnernd, so gelassen vor, als wüsste sie ganz genau: Sie wird keine Unbekannte bleiben.“

Es folgten Tourneen mit Tracy Chapman und Ani DiFranco. 2010 kürte das „Latina Magazine“ sie zum „Best New Latin Artist 2010“.

Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere war das 50-jährige Jubiläum von Amnesty International, wo sie mit Stars wie Kris Kristofferson und Johnny Lang in Jay Lenos „The Tonight Show“ sang. Einige Wochen später folgte ein Auftritt im Rahmen des Konzertes „Electric Burma“ – zu Ehren der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi – gemeinsam mit Bono, Damien Rice, Bob Geldof, Angelique Kidjo u.a.

2011 sang Gaby Moreno das von Charlie Chaplin komponierte Lied „Smile“ im Dokumentarfilm The Cove (Die Bucht), der in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Es folgten zwei weiteren Grammy Nominierungen für die Kategorien „Song des Jahres“ und „Aufnahme des Jahres“ für das Duett „Fuiste Tu“ mit dem ebenfalls aus Guatemala stammenden Latin-Superstar Ricardo Arjona (2012) - mit knapp 800 Mio Youtube-Klicks!!! einer der meist geklickten Songs überhaupt.

Mit ihm trat sie anschließend bei zahlreichen Konzerten von dessen „Metamorfosis World Tour“ auf. Mit diesem Duett gelang Gaby Moreno 2012 der endgültige internationale Durchbruch!

2013 gewann sie den Latin Grammy Award als beste Nachwuchskünstlerin.

Und seither ist sie eine der meistgeliebten Sänger*innen von Bands wie Calexico, die sie auch mehrfach auf ihre Tourneen einluden.

Wir freuen uns auf ihren nunmehr 3. Auftritt im franz.K - und hoffen, dass es nicht der letzte gewesen sein wird.