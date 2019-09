Gaby Moreno & Band

Wer diese Künstlerin einmal live erlebt hat, weiß warum sie schon so viele Preise und Auszeichnungen abgesahnt hat.

Eine Ausnahmesängerin durch und durch, charismatisch und mit Weltklasse-Songs: Das beweist sie erneut auf ihrem letzten Album, das (wieder) für den Grammy nominiert worden ist. Als Singer- und Songwriterin stattet Gaby Moreno ihre englisch- und

spanischsprachigen Songs mit einem liebenswerten Charme aus: Elegante Harmonien, unerwartete Klangfarben und eine schlichte Instrumentierung vereinen sich auf wunderbare Weise und sorgen für große Begeisterung.

2006 gewann sie den John Lennon Songwriting Contest und veröffentlichte schließlich zwei Jahre später ihr Debütalbum “Still the Unknown”. Es begeisterte auf Anhieb Kritiker und Fans. So schrieb der STERN: “Ihre Lieder trägt sie, an Norah Jones und Tori Amos erinnernd, so gelassen vor, als wüsste sie ganz genau: Sie wird keine Unbekannte bleiben.”

Es folgten Tourneen mit Tracy Chapman und Ani DiFranco. 2010 kürte das “LatinaMagazine” sie zum “Best New Latin Artist 2010”. Ein Jahr später sang Gaby Moreno das von Charlie Chaplin komponierte Lied “Smile” im Dokumentarfilm The Cove (Die Bucht), der in der Kategorie “Bester Dokumentarfilm” mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Es folgten zwei weiteren Grammy Nominierungen für die Kategorien “Song des Jahres” und “Aufnahme des Jahres” für das Duett “Fuiste Tu” mit dem ebenfalls aus Guatemala stammenden Latin-Superstar Ricardo Arjona (2012).

2013 gewann sie den Latin Grammy Award als beste Nachwuchskünstlerin.

Freuen Sie sich auf die Grammy-Gewinnerin mit ihrer unfassbaren Stimme!