Gaby Rühling Jahresausstellung

Bereits zum 27. Mal stellt Gaby Rühling aus Gerabronn ihre stimmungsvollen Aquarell- und Acrylwerke im Rathaus und Bürgerhaus in Rot am See aus.

Nach dem Rathaus- und Bürgerhausumbau und der Corona-Pandemie freut sich die Gemeinde Rot am See zusammen mit der Künstlerin über die bevorstehende Ausstellung.

Die Vernissage findet am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr im Rathaus Rot am See statt.

Der Gastaussteller Gerhard Huvermann präsentiert seine Arbeiten in Holz.

Die Ausstellung läuft bis 5. Januar 2024 und kann zu folgenden Öffnungszeiten betrachtet werden: Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten des Rathauses Rot am See.

An den Sonntagen 3.12./ 10.12. und 17.12.2023 von 14.00 bis 17.00 Uhr.