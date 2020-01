Gänseblümchen für Familien

Zusammen mit anderen Familien werden wir Gänseblümchen sicher bestimmen lernen, sammeln, und danach in der vhs Küche weiter verarbeiten. Es wird gezeigt, was wir alles mit Gänseblümchen machen können: kochen, backen, malen und basteln - da ist für alle Altersstufen etwas dabei. Damit sollen Familien an das Thema essbare Wildpflanzen spielerisch und mit Spaß herangeführt werden. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Bitte mitbringen: Wettergerechte Kleidung und feste Schuhe, ggf. Sonnen- und Insektenschutz, Stofftasche, scharfes Messer, Holzbrettchen, Schere, Geschirrtuch.

In Kooperation mit der Wildkräutersparte des IBM Klub Böblingen e.V.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.