Gut versteckt in einem idyllischen Waldstück leben die Gaggalugas. Sie sind kleine friedliche Wesen, die nichts anderes wollen als spielen, schlafen und ab und zu eine Hand voll „Gaggaluga Hamm Hamm“, was in ihrer Sprache so viel bedeutet wie: „Leckeres Futter!“ Doch böse Magier haben es auf ihre Federn abgesehen, die große Macht verleihen und ihren Besitzer zum stärksten Zauberwesen der Erde machen können. Ein Mädchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gaggalugas vor diesen dunklen Mächten zu beschützen und sie würde alles für ihre kleinen Freunde tun. Doch allein wird sie diesen Kampf nicht bestehen ...Mit: Mia Cešljarevic, Ronja Filkin, Dunya Hamidi, Juliane Klopfer, AlinaReichel, Mirja Schwenk, Lana Simeonidis, Paula Steimann, Sienna Walder, Vitus Glass, Philipp Kossack, Jonathan WalterKünstlerische Leitung: Markus Michalik