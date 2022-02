Mit der Messe Gail­dorf kauft vor Ort kann der Ein­zel­han­del seine Waren zen­tral in der Limpurg­hal­le an­bie­ten. An einem Wo­chen­en­de prä­sen­tie­ren sich Gail­dor­fer Ein­zel­händ­ler und zei­gen, was den ört­li­chen Ein­zel­han­del aus­zeich­net.