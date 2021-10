Gaildorf Rotkehlchen

Gaildorfer Großtauschtag am 7. November 2021 - Sammlerevent in der Gaildorfer Limpurghalle

Nach einjähriger Corona-Unterbrechung ist es soweit: Am 7. November 2021 haben Sammler von Briefmarken, Ansichtskarten, Münzen und Telefonkarten wieder die Gelegenheit für ihr schönes Hobby. Der Gaildorfer Großtauschtag findet von 9 - 16 Uhr in der Limpurghalle in 74405 Gaildorf statt. Erstmals wird die Veranstaltung im großen Saal stattfinden, damit genügend Platz für Sammler und Händler aus dem ganzen süddeutschen Raum ist. Mit dabei ist das Event-Team der Deutschen Post mit dem Sonderstempel "Rotkehlchen - Vogel des Jahres 2021". Jugendaktionen, Bewirtung und eine Briefmarkenwerbeschau runden das Angebot ab.

"Wenn Sindelfingen nicht stattfinden kann, dann kommen wir eben nach Gaildorf", dürften manche Sammler sagen. Immerhin sind nach zwei Jahren Pandemie philatelistische Veranstaltungen noch Mangelware. Dabei warten Sammler sehnsüchtig auf Veranstaltungen, bei denen sie neue Stücke für ihre Sammlung finden können. Auch die Händler haben wieder volle Lager und freuen sich auf Kunden. "Natürlich können wir kein so großes Angebot wie eine Messe bieten", betont Bernhard Scheu vom BSV, dem Gaildorfer Briefmarkensammlerverein. "Wer schon beim Gaildorfer Großtauschtag war, weiß um ein interessantes und vielseitiges Angebot." Dafür wollen die aktiven gaildorfer Sammler auch in diesem Jahr sorgen. Neben Briefmarken, Briefen und Ganzsachen stehen auch Ansichtskarten, Münzen und Telefonkarten im Angebot. Dafür werden Sammler und Händler aus dem ganzen süddeutschen Raum erwartet.

Beratung steht hoch im Kurs: Das Beratungsteam des Landesverbandes Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine und erfahrene Sammler aus dem Verein beraten Interessierte, Anfänger und Fortgeschrittene zu allen Fragen des Briefmarkensammelns. In den vergangenen Jahren wurde dabei schon so mancher "Schatz" gefunden. Kataloge stehen zudem zum Tausch zur Verfügung.

Zusammen mit der Ortsgruppe Gaildorf des NABU setzt sich der Sammlerverein für die Aktion "Vogel des Jahres" und den Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald ein. Die Deutsche Post Philatelie ist mit ihrem Event-Team vor Ort und gibt wieder einen Sonderstempel ab, der eine Balzfütterung des Vogel des Jahres zeigt. Was es damit auf sich hat, kann man fachkundig auf der Veranstaltung erfahren. Gaildorf liegt am Rand des Naturparks und bietet auch Ausflugsmöglichkeiten in den herbstlichen Naturpark. Die Stadt selbst ist verkehrsgünstig gelegen und aus den Großräumen Stuttgart, Heilbronn, Ulm, Würzburg und Nürnberg mit der Bahn (Station Gaildorf-West) und dem Auto (B 19 und B 298) schnell zu erreichen. Parkplätze sind ausreichend bei der Halle vorhanden. Der Bahnhof ist fußläufig erreichbar.

Wer nicht persönlich nach Gaildorf kommen kann, wendet sich bitte wegen Ganzsachen und Belegen und der Marke Individuell an Joachim Rupp, Prescherstraße 38, DE-74405 Gaildorf. Informationen zum Belegprogramm finden sich auch im Internet unter www.bsv-gaildorf.de. Dort finden sich auch aktuelle Hinweise zu den für die Veranstaltung geltenden Corona-Regelungen und zum Hygienekonzept des Vereins.