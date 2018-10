× Erweitern Briefmarkensammlerverein Gaildorf Briefmarkensammlerverein Gaildorf

Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen sind der Renner beim Gaildorfer Großtauschtag im November. Für Sammler aus dem Limpurger Land und der Region Heilbronn-Franken, aber auch aus ganz Baden-Württemberg und dem angrenzenden Bayern gibt es ein Gaildorf ein umfassendes Händler- und Tauschangebot. Ab 9.00 Uhr geht es in der Limpurghalle los: Getauscht und gehandelt werden kann im Kernersaal, das Foyer bietet eine Briefmarkenschau, das Erlebnis Briefmarken-Team und das Expertenteam des Landesverbandes Informationen rund um die Briefmarke. Mit dabei sind auch die Jugendgruppe der Briefmarkensammler und die NABU-Ortsgruppe.

"Bei uns gibt es für jeden Sammler - egal ob jung oder älter, Anfänger oder Fortgeschrittener - interessante Angebote", betont Bernhard Scheu vom Briefmarkensammlerverein Gaildorf. Auch wer sich noch nicht für Briefmarken interessiert, findet in der kleinen Ausstellung viele Themen und Exponate, die zu einem näheren Anschauen einladen. Diese Briefmarkenschau ist gleichzeitig die Vereinsmeisterschaft der Gaildorfer Sammler. Bewerten darf das Publikum. Kataloge aus aller Welt und weitere Hilfsmittel stehen im Tauschraum zur Verfügung. Wer wissen will, was seine Briefmarken so wert sind, findet bei den Experten vom Landesverband neutrale und fachkundige Hilfe. Vom Dachbodenfund bis zur ererbten Sammlung darf gerne alles mitgebracht und zur Begutachtung vorgelegt werden.

Die Jugendgruppe spricht mit eigenen Angeboten besonders auch jüngere Besucher an. Da ist noch kein junger Sammler mit leeren Händen weggegangen! Es lohnt sich daher auch eigene Kinder oder Enkelkinder mit nach Gaildorf zu nehmen.

Traditionell gibt es in Gaildorf einen Sonderstempel der Deutschen Post mit dem Vogel des Jahres. Auch diesmal hat das Erlebnis-Briefmarken den Sonderstempel mit dem Star mitgebracht, der darauf wartet, auf Postsendungen in alle Welt verschickt oder direkt in die Sammleralben zu kommen. Im Hintergrund ist der Kerner-Turm zu sehen, der oberhalb von Gaildorf ein beliebtes Ausflugsziel ist. Der Stempel weist auch auf den Naturpark Schwäbisch-Frankischer Wald hin, zu dem Gaildorf gehört. Die NABU-Ortsgruppe Gaildorf beteiligt sich mit einem Info-Stand und gibt Informationen zur Aktion Vogel des Jahres und ihrer Arbeit im Umweltschutz.

Mit zwei eigenen Briefmarken (Marke Individuell) würdigt der Gaildorfer Sammlerverein das 150. Jubiläum der katholischen Kirche in Winzenweiler, einem Teilort von Gaildorf. Immerhin hatte diese Kirche bereits einem "hohen Besuch": Pius XII., war nicht nur Gaildorf ein Begriff, sondern auch Winzenweiler, der kleine katholisch geprägte Vorort der überwiegend protestantischen Stadt. Dort, auf den Höhen der Limpurger Berge, weilte Eugenio Pacelli vor seiner Wahl zum Papst sogar mehrere Male. Gäbe es nicht die eine oder andere (allerdings schwach) sprudelnde Geschichtsquelle, die auf diesen Umstand hindeutete, und hätte nicht Gaildorfs Altbürgermeister und Ehrenbürger Hans König hartnäckig recherchiert der Besuch jenes Mannes, der später Papst werden sollte und als der umstrittenste Oberhirte der letzten hundert Jahre in die Geschichte einging, wäre völlig in Vergessenheit geraten. So zeigt der Bogen mit 20 Marken jeweils eine Marke mit dem späteren Papst und eine Marke die Kirche.

Wer nicht selbst nach Gaildorf kommen kann, kann die Belege und Marken auch auf dem Postweg beziehen. Auch einzelne Ausgaben der Vorjahre sind noch erhältlich. Interessenten wenden sich an Joachim Rupp, Prescherstraße 38 in 74405 Gaildorf. Aktuelle Informationen finden sich auch auf der Internetseite des Vereins unter www.bsv-gaildorf.de.

Gaildorf ist verkehrsgünstig aus den Bereichen Stuttgart, Heilbronn, Würzburg oder Nürnberg und Aalen zu erreichen. Vom Bahnhof (Bahnlinie Stuttgart - Backnang - Schwäbisch Hall - Nürnberg) ist man zu Fuss in 10 Minuten in der Innenstadt und bei der Limpurghalle. Autofahrer finden in unmittelbarer Nähe zur Limpurghalle (Navi: Schloss-Straße 11, 74405 Gaildorf) kostenfreie Parkplätze. Die Gaildorfer Briefmarkensammler sind bekannt für die dicken und leckeren Maultauschen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat oder in der Brühe und das reichhaltige Kuchenangebot. An diesem Sonntag ist gleichzeitig Kirbe und viele Geschäfte haben in Gaildorf geöffnet. Aber auch der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald ist mit seiner Natur, dem Limes und seiner Gastlichkeit einen Besuch wert. Daher lohnt sich auch ein Familienausflug nach Gaildorf.