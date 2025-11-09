Die Gaildorfer Kirbe lädt am 9. November von 12 bis 17 Uhr in die Innenstadt.

Die Gaildorfer Kirbe ist ein Traditionsfest: Immer Anfang November strömen die Menschen in die Innenstadt der Schenkenstadt und kaufen dort im Einzelhandel ein. Auf dem Marktplatz und in den Straßen bieten Vereine und private Händler ihre Getränke, Speisen und Waren an und natürlich locken Kinderangebote die ganze Familie dorthin.

Höhepunkt für die Kinder ist die Stempelrallye, die durch die Gaildorfer Einzelhandelsgeschäfte führt. 14 Geschäfte nehmen teil, darunter das City Kiosk, Optik Hermann, Betten Buck, das Reiseparadies im Alten Rathaus, Petite Woman, Fadenspiel und Sport Roth, Elektro Brodhag und Optik Uhren Schmuck Kuhn, Krone – Der Laden, ModeTreff, Wahl Raumausstattung, Trendfoto und der neu eröffnete DRK-Kleiderladen am Marktplatz. Wer mindestens 10 Stempel zusammen hat, kann einen von fünf Shoppinggutscheinen im Wert von 30 Euro gewinnen.

Die Gaildorfer Kirbe hat 12 bis 17 Uhr geöffnet. Neben den Angeboten der Einzelhändler findet ein Herbstflohmarkt in der Schulstraße, ein Kinderbasar mit Weihnachtsflohmarkt der evangelischen Kirchengemeinde Gaildorf-Münster statt. Der Briefmarkensammelverein veranstaltet in der Limpurghalle wieder seinen Großtauschtag. Diese Veranstaltung hat abweichende Öffnungszeiten: von 9 bis 16 Uhr.

Kinder können Karussell fahren, mit dem Kinder- und Familienzentrum Kocheraue basteln, sich auf einer Hüpfburg austoben oder an einer der von der Kochertaler Fuhrhalterei durchgeführten Kutschfahrten teilnehmen.

Bürgermeister Stephen Brauer betont die Bedeutung der Kirbe für den Einzelhandel und freut sich über regen Besuch der Kirbe: „An diesem besonderen Sonntag öffnen unsere Läden ihre Türen und laden Sie mit einer großen Auswahl an Waren, persönlicher Beratung und herzlicher Atmosphäre zum Stöbern und Einkaufen ein. Ich freue mich auf Ihr Kommen.“