Leben natürlich – Im Einklang mit Mutter Erde

Unter diesem Motto findet auch dieses Jahr wieder das große Sommerfest in Ebni statt. Mitten im Grünen und in unmittelbarer Nähe zum Ebnisee wird dort an 2 Tagen Live Musik, eine Open Stage, verschiedene Markt- und Infostände, Workshops, Vorträge, Yoga, und vieles mehr geboten. Dazu gibt es natürlich leckeres, hausgemachtes, veganes Essen und erfrischende Getränke.

Sa, 23.6. von 14 - 0 Uhr und So, 24.6. von 9 - 22 Uhr

Der Eintritt ist auf Spendenbasis und gegen eine Gebühr von 6€ pro Person kann dort auch im Garten gezeltet werden.

Weitere Informationen finden unter www.gajas-welt.de/gajas-festival

Samstag 23.6. ab 18:00 Uhr Live Musik :

Lenz Brothers

Akustik Live Musik (ab ca. 21:00 Uhr)

Uwe und Martin Lenz, zwei Berufs – und Vollblutmusiker stehen schon seit 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ihre Musikrichtung lässt sich unter Accoustic-Rock mit Blues- und Country-Einflüssen einordnen. Mit Songs von Supertramp, CCR, Cat Stevens, R.E.M., Tracy Chapman, John Denver, Pink Floyd oder Simon& Garfunkel ist für jede Altersklasse etwas Passendes dabei.

www.lenz-brothers.de

Lazar Adamek (ab ca. 19:00 Uhr)

Chrystal Voice - Klangvariationen der Stille

Mit der Stimme und seinen Klanginstrumenten kreiert Lazar Adamek Klangräume, die erfüllt sind mit Harmonischen Lichtinformationen. Durch die besondere in 432Hz intuitiv gespielte Seelenmusik können sich Menschen mit ihrer natürlichen körpereigenen Schwingung verbinden und eigene Kraftpotneziale entfalten.

Syotanka (ab ca. 18:00 Uhr)

The Art of Flute Meditation

Unter dem Motto "Give your Spirit a voice" verzaubern uns Erik Friedling und Rainer Brembs mit meditativen Klängen verschiedener ethnischer Flöten und indischer Tanbura. Lassen Sie sich verzaubern von dem wundervollen warmen und obertonreichen Klang dieser magischen Flöten.

http://www.siyotanka.de/

Sonntag 24.6. ab 18:00 Uhr: Ran ans Mikro! – Open Stage

Stürmt die Bühne und zeigt euer Talent! Ob Musik, Tanz, Akrobatik, Theater, Text, Poesie oder Comedy…– Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Anmeldung unter info@gajas-welt.de