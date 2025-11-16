Gala-Abend des Musicals

Musikalische Highlights der bekanntesten Musicals

Dieser Abend wird einzigartig. Fünf herausragende Stimmen der deutschsprachigen Musicalszene entführen das Publikum auf eine musikalische Reise zu den größten Bühnen-Erfolgen aus Deutschland und Österreich. Erleben Sie mit den vier Hauptdarstellern aus großen Produktionen Andreas Bieber, Verena Mackenberg, Michaela Schober, Filippo Strocchi und DSDS-Star Daniel Schuhmacher die beeindruckendsten Hits aus legendären Musicals wie „Cats“, „Die Eiskönigin“, „Elisabeth“, „Der König der Löwen“, „The Greatest Showman“, „Tanz der Vampire“ und vielen weiteren. Am Klavier begleitet von Florian Albers erleben die Zuschauer einen unvergesslichen Abend, der die Magie des Musicals in all seiner Vielfalt zeigt. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihr Ticket.