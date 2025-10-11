Gala-Ball 2025

Die Heidenheimer Tanzschulen TANZHAUS HEIDENHEIM und TANZSCHULE STILL laden wieder zum Tanz!

Freuen Sie sich auf ein Event mit besonderem Flair!

Und wir freuen uns natürlich auf Sie! Gerne dürfen Sie Freunde und Verwandte zu dieser Veranstaltung mit einladen.

Passend zum Anlass ist Abendgarderobe in den primären Farben ROT UND SCHWARZ gewünscht. Herren im Anzug und Lederschuhe, Damen im Ball-/Cocktailkleid.

Hervorragende Tanzmusik von der: OVERMAN BRASS BAND

Mehrere hochklassige Tanzshows erwarten Sie – Seien Sie gespannt!