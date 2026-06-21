Gala - Ballett im Park

Seit mehreren Jahren überträgt das Stuttgarter Ballett zum Ende der Spielzeit bei Ballett im Park eine Vorstellung der Compagnie sowie die Matinee der John Cranko Schule live aus dem Opernhaus in den Oberen Schlossgarten. Zu dem kostenlosen Public Viewing Event kommen jedes Jahr tausende ZuschauerInnen zusammen und genießen unter freiem Himmel die TänzerInnen des Stuttgarter Balletts und die SchülerInnen der John Cranko Schule in Aktion. 2025 darf sich das Publikum auf eine Übertragung von Maximiliano Guerras farbenfrohem Familienballett Don Quijote freuen.