In einer von Miguel Ángel entwickelten, groß angelegten Choreografie stellen sich die vier bailaoras zunächst gemeinsam vor, bevor jede von ihnen in einem eindrucksvollen Solo ihre Kunst, Leidenschaft und Lebensfreude entfaltet. Vier Live-Musiker tragen dieses Werk mit sicherer Hand und virtuosem Spiel und machen die „Gala flamenca bailaoras“ für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis. In kurzer, intensiver Probenzeit ist ein außergewöhnliches Zusammentreffen höchst unterschiedlicher Künstlerinnen entstanden – ein mutiges, inspirierendes Wagnis, dem sie sich gemeinsam hingegeben haben.