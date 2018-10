Gala-Konzert mit Kathy Kelly

Eine musikalische Reise ins Land der Träume mit Kathy Kelly, Freddy Sahin-Scholl & Kevin Pabst

Die überaus erfolgreiche Tournee-Reihe »Winterträume« geht in 2018 in die dritte Runde und bietet den Zuschauern wieder beste Unterhaltung und zahlreiche musikalische Leckerbissen. Das Publikum kann wieder ein buntes Programm und Höhepunkte der Genres »Leichte Musik«, »internationale Standards« bis hin zur »gehobenen Unterhaltung« und »Leckerbissen der Klassik« erwarten. Keine geringere als die bezaubernde Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der Kelly Family gibt sich die Ehre. Der Mann mit den zwei Stimmen Freddy Sahin-Scholl wird das Publikum musikalisch verzaubern. Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch die charismatische, attraktive und vielseitige Liane. Ein wahrer Meister seines Fachs ist der Trompeten-Virtuose Kevin Pabst. Dieses hochkarätige Künstler-Angebot wird abgerundet durch den grandiosen Pianisten Florian Schäfer und die geniale Geigerin Sophie Heucke!

Auf eine über 30jährige internationale Gesangskarriere kann die »Grand Dame Of Voice« – Kathy Kelly – zurückblicken. Angefangen hat sie als Mitglied der singenden Großfamilie »The Kelly Family«. Die vielseitige Mezzosopranistin hat inzwischen sogar schon eine klassische CD veröffentlicht. Über 24 Millionen Tonträger wurden verkauft an denen Kathy als musikalischer Kopf und Sängerin der weltbekannten Kultband beteiligt war. Regelmäßig nahm sie Gesangsunterricht im Opernfach um schließlich auch mit zahlreichen Arien u. a. von Puccini und Verdi das Publikum begeistern zu können.