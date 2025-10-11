Gala Sebastian-Blau-Preis für Literatur

Zum Finale eingeladen sind Richard Bareis aus Starzach-Bierlingen, Luise Besserer aus Freiburg i. Br., Suse Lichtenberger aus Wien, Klaus Schmidt aus Esslingen, Jürgen Seibold aus Leutenbach und Gabi Weber-Urban aus Gäufelden.

„Bei der Lesung der preiswürdigen Gedichte und Erzählungen wird ein interessanter und unterhaltsamer Einblick in den aktuellen Stand der der schwäbischen Mundartdichtung geboten sowie eine spannende Abstimmung über den Publikumspreis durchgeführt“, verspricht Dr. Wolfgang Wulz, der Vorsitzende des Vereins „schwäbische mund.art e.V., der seit 2002 alle zwei Jahre den Sebastian Blau Preis für schwäbische Mundart abwechselnd für Musik, Kabarett, Film und nun zum vierten Mal für Literatur verleiht.

Erstmals im Rahmen der jährlichen Sebastian-Blau-Tage. Im Anschluss an die Preisverleihung fndet ein „Ständerling“ statt.