Gala zum dreißigsten Jubiläum des Theaters im Schlosskeller

Mit Tina Häussermann, Philipp Scharrenberg und den Los Vesely’s.

Seit 30 Jahren ist das Theater im Schlosskeller fester Bestandteil der Nürtinger Kulturlandschaft und bringt Jahr für Jahr, getragen von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein buntes Kleinkunstprogramm auf die Bühne im historischen Kellergewölbe. Dieses Jubiläum gilt es gebührend zu feiern und mit wem ginge das besser als mit gern gesehenen Gästen der jüngeren Vergangenheit, die zum Gratulieren, Mitfeiern und - natürlich - Unterhalten vorbeischauen: Tina Häussermann und Philipp Scharrenberg spielen Auszüge aus ihren Programmen „HAPPY KONFETTi“ bzw. „Verwirren ist menschlich“. Außerdem sorgt das Duo Los Vesely’s, bestehend aus dem Vater-Sohn-Gespann Sergio und Leonel Vesely, für einen stimmungsvollen, musikalischen Rahmen.

Feiern Sie mit und kommen sie zum Lachen in den Keller!