Gala-Ball der Bürgerstiftung

Am 12. Oktober 2024 findet der siebte Gala-Ball zugunsten der Bürgerstiftung Wiesloch statt.

Unter dem Motto „miteinander füreinander tanzen“ dürfen Sie in schöner Atmosphäre und auf großer Tanzfläche das Tanzbein schwingen und für einen guten Zweck einen herrlichen Abend verbringen. Die Veranstaltung wird ausschließlich durch Ehrenamtliche organisiert, und die Künstler und Künstlerinnen verzichten auf Gage. Das Uni-Tanzorchester Karlsruhe freut sich schon, „für solch ein wunderbares Publikum und viele begeisterte Tanzpaare“ Musik zu machen. Dass sie dabei „eine gute Sache“ unterstützen können, finden Dirigent und Mitglieder des Orchesters so gut, dass sie bereits beim letzten Ball für dieses Jahr zusagten. Die Tanzpausen werden durch attraktive Showeinlagen zu ganz besonderen Erlebnissen – nur so viel sei verraten: es wird ein buntes Potpourri unterschiedlichster Darbietungen.