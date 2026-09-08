Galakonzert der Bläserphilharmonie Ostalb.

Musik, die begeistert – Klänge, die berühren.

Erleben Sie einen Konzertabend mit der Bläserphilharmonie Ostalb und lassen Sie sich von der faszinierenden Vielfalt der sinfonischen Blasmusik mitreißen.

Den glanzvollen Auftakt bildet die „Festive Overture“ von Dmitri Schostakowitsch, bevor die farbenreiche Konzertsuite „Colors“ von Bert Appermont ihre ganze musikalische Strahlkraft entfaltet. Als Solist ist dabei Yannick-Maurice Groß an der Posaune zu erleben, der mit seinem ausdrucksstarken Spiel diesem außergewöhnlichen Werk eine besondere Note verleiht. Mit der Sinfonie Nr. 1 „Marea Negra“ von Antón Alcalde erwartet Sie anschließend ein beeindruckendes Werk voller Energie, Emotion und klanglicher Tiefe.

Ein besonderer Genuss für Filmmusikfreunde ist „The Cowboys“ von John Williams. Mit seinen weiten Melodiebögen und der unverwechselbaren Klangsprache des mehrfach ausgezeichneten Komponisten entführt das Werk in die Welt des amerikanischen Westens.

Ein Höhepunkt des Abends wird zweifellos die mitreißende Suite „The Amazing Sound of Ireland“ des renommierten Komponisten und Arrangeurs Guido Rennert sein. Kraftvolle Rhythmen, gefühlvolle Balladen und traditionelle irische Melodien verschmelzen zu einer musikalischen Reise auf die Grüne Insel.