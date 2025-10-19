Galakonzert der Bläserphilharmonie Ostalb

Stadthalle Aalen Berliner Platz 1, 73430 Aalen

Am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 17 Uhr lädt die Bläserphilharmonie Ostalb zu ihrem Galakonzert in die Stadthalle Aalen ein. 

Die 85 Musikerinnen und Musiker – allesamt erfahrene Musizierende aus den Musikvereinen der Region – präsentieren dem Publikum unter der Leitung von Dirigent Matthias Weller ein vielseitiges Programm.

Ein besonderer Glanzpunkt des Abends ist das monumentale Werk „Libertadores“ des spanischen Komponisten Óscar Navarro – eine musikalische Hommage an den Amazonas und die südamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar und José de San Martín. Faszinierend, rhythmisch, mitreißend – nicht nur musikalisch!

Ein weiterer Höhepunkt: Die Cellistin Iris Mack interpretiert „Elegy & Scherzo – A Tribute to Sergei Rachmaninoff“. Die mehrfach ausgezeichnete Solistin – unter anderem Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ und Absolventin der Musikhochschule Stuttgart – bringt mit ihrem Spiel emotionale Tiefe und technisches Feingefühl auf die Bühne. Ihr musikalischer Weg führte sie bereits nach Japan, Italien und Peru.

