Galakonzert der Bläserphilharmonie Ostalb

Am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 17 Uhr lädt die Bläserphilharmonie Ostalb zu ihrem Galakonzert in die Stadthalle Aalen ein.

Die 85 Musikerinnen und Musiker – allesamt erfahrene Musizierende aus den Musikvereinen der Region – präsentieren dem Publikum unter der Leitung von Dirigent Matthias Weller ein vielseitiges Programm.

Ein besonderer Glanzpunkt des Abends ist das monumentale Werk „Libertadores“ des spanischen Komponisten Óscar Navarro – eine musikalische Hommage an den Amazonas und die südamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar und José de San Martín. Faszinierend, rhythmisch, mitreißend – nicht nur musikalisch!

Ein weiterer Höhepunkt: Die Cellistin Iris Mack interpretiert „Elegy & Scherzo – A Tribute to Sergei Rachmaninoff“. Die mehrfach ausgezeichnete Solistin – unter anderem Bundespreisträgerin bei „Jugend musiziert“ und Absolventin der Musikhochschule Stuttgart – bringt mit ihrem Spiel emotionale Tiefe und technisches Feingefühl auf die Bühne. Ihr musikalischer Weg führte sie bereits nach Japan, Italien und Peru.