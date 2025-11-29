Die Stadtkapelle Esslingen Musikverein RSK freut sich, Sie zu unserem diesjährigen Galakonzert begrüßen zu dürfen!

Als Hauptwerk wird Sergei Prokofjews „Peter und der Wolf“ in einer Version für Blasorchester, begleitet von professionellen Sprechern aufgeführt. Außerdem erwarten Sie Highlights aus „Die Eiskönigin“ und weitere unterhaltsame Stücke - ein buntes, abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Musik und Geschichten mit der Stadtkapelle Esslingen.