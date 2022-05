Frühlings-Ausstellung

Enrico Illhardt stammt aus Salzgitter und lebt seit 1991 in Eisingen im St. Josefs-Stift, wo er in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig ist.

Seine Leidenschaft ist das Zeichnen und Malen ebenso wie das Theaterspiel. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat er kontinuierlich ein immenses Werk erstellt, welches in der Hauptsache Monster, Superhelden und Rummelplätze abbildet. Wir zeigen einen Teil dieser Blätter und auch handgefertigte Masken von Enrico Illhardt, die er in zahlreichen Aufführungen mit der Theaterwerkstatt Eisingen selbst mit Leben gefüllt hat.

Kerstin Oehm geboren in Dresden, studierte Kunstpädagogik in Dresden und Frankfurt a. M.

Nach weiteren Schulabschlüssen in Psychologie und Sprachwissenschaften 2006 ist sie inzwischen als niedergelassene Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Frankfurt tätig. Sie lebt seit rund 20 Jahren in Hardheim.

Ihre Themen findet Kerstin Oehm in der Natur. Die teilweise meditativ-kontemplativen Sujets vermitteln Ruhe und Entspanntheit. Unsere Ausstellung zeigt sowohl frühere Arbeiten – oftmals Aquarelle – als auch abstrakte Acrylmalerei, die in den letzten Jahren entstand.