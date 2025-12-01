Galgenstadl - Open Stage

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Das „Trau Dich was-Brettle“ unterm Galgen. Das Opensteidschle in Esslingens Altstadt in der Webergasse! 

Webergasse hieß im Mittelalter mal Vicus Textorum! Die Strasse der Texteschreiber! Aber Hallo!!! Bitte nicht nur Texte, auch Unsagbares! Raus mit allem, was raus muss!!! Raus und ab auf die Kleinkunstbühne ! Mach mit beim Galgenstadel ! 

Für die, die schon immer wollten, sich aber nicht getraut haben. Für blutige Anfänger! Für abgebrühte Profis! Für ganz junge und saualte! Kabarettler, Poetry Slamer-innen, Stand up oder Sit down Comedy, Zaubern, verzaubern, Kurzgeschichten, Dichter oder net ganz Dichte, Liedermacher-innen, usw..

Info

Kabarett der Galgenstricke
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne
Google Kalender - Galgenstadl - Open Stage - 2025-12-28 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Galgenstadl - Open Stage - 2025-12-28 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Galgenstadl - Open Stage - 2025-12-28 18:00:00 Outlook iCalendar - Galgenstadl - Open Stage - 2025-12-28 18:00:00 ical

Tags