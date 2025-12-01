Galgenstadl - Open Stage

Das „Trau Dich was-Brettle“ unterm Galgen. Das Opensteidschle in Esslingens Altstadt in der Webergasse!

Webergasse hieß im Mittelalter mal Vicus Textorum! Die Strasse der Texteschreiber! Aber Hallo!!! Bitte nicht nur Texte, auch Unsagbares! Raus mit allem, was raus muss!!! Raus und ab auf die Kleinkunstbühne ! Mach mit beim Galgenstadel !

Für die, die schon immer wollten, sich aber nicht getraut haben. Für blutige Anfänger! Für abgebrühte Profis! Für ganz junge und saualte! Kabarettler, Poetry Slamer-innen, Stand up oder Sit down Comedy, Zaubern, verzaubern, Kurzgeschichten, Dichter oder net ganz Dichte, Liedermacher-innen, usw..