DAS Opensteidschle in Esslingens Altstadt in der Webergasse! Webergasse hieß im Mittelalter mal Vicus Textorum! Die Strasse der Texteschreiber! Aber Hallo!!! Bitte nicht nur Texte, auch Unsagbares! Raus mit allem, was raus muss!!! Raus und ab auf dieKleinkunstbühne! Macht mit beim GALGENSTADL!

Für die, die schon immer wollten, sich aber nichtgetraut haben.Für blutige Anfänger! Für abgebrühte Profis! Für ganz junge und saualte!Kabaretteln, stand up oder sit down comedy, zaubern, verzaubern, Kurzgeschichten,Dichter oder net ganz dicht, Tanzwütende, Liedermacherinnen, usw..Für alle, die auf die Galgenstrick-Bühne wollen oder müssen. Ganz egal ob allein, als Gruppe oder Duo! Alle haben 10 bis 12 Minuten. 6 Auftritte am Abend. 2 mal 3 mit Pause.

2 Sieger wird es geben.Das Publikum wählt den Publikums-Sieger.Die Jury ( Erich, Herbert und Malle ) wählt die Jury-Siegerin.Die Sieger werden zu einem weiteren Auftritt im „Star – Galgenstadl“ eingeladen.

Unbezahlbar ist die Gage: Ruhm und Applaus!Bei uns gibt’s noch Pizza obendrauf!

Hinterher die Pizza-Connection!

Jeder Kleinkünstler wird kulinarisch und trinkgenußreichauf Kosten der Galgenstricke verwöhnt!Nach den Auftritten in unserem Theatercafe.

Der Obergag!: Das Publikum darf, wenn gewünscht, an der Abendkasse eine Pizza mitbestellen ( gegen einen Obolus ) und ist eingeladen hinterher die Bretteraspiranten persönlich kennen zu lernen beim Gemeinsam-Mampfen.