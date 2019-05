Galizisches Dudelsacktreffen

Dudelsäcke werden nicht nur in Schottland, sondern in der Volksmusik ganz Europas gespielt. Das nordspanische Galizien hat eine sehr reiche und lebendige Musiktradition, in der der Dudelsack, die Gaita Galega, eine zentrale Rolle spielt. Auch außerhalb Spaniens gibt Gruppen, die diese Musik spielen. Ab 19.00 Uhr präsentieren sie in der Osterfeldhalle traditionelle galizischen Musik. Für das leibliche Wohl wird durch den Spanischen Elternverein Esslingen bestens gesorgt.

1. Juni 2019 in der Osterfeldhalle, Köngener Straße 51, 73734 Esslingen-Berkheim

Einlass 18.00, Beginn 19.00.

Abendkasse 12 €, Vorverkauf 10 €, Kinder 8 € / 6 €

Kontakt: bandadegaitas.es@gmail.com